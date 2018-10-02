'Cocu ayrılık biletini garantiledi'
Çaykur Rize deplasmanında alınan 3-0’lık yenilgi, Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı. Sportnieuws, “Cocu, yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” derken, Telegraaf Gazetesi, “Cocu’nun şansı azaldı” diye yazdı.
Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’deki geleceği iyice tehlikeye girdi. Ali Koç’un 47 yaşındaki teknik adamı her an kovabileceği yönünde iddialar artarken, Hollanda basınında da benzer haberler yapıldı. Sarı- Lacivertliler’in Rize deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle dönmesi, ülke medyasında geniş yankı buldu. İşte Hollanda basınında öne çıkan Cocu haberleri ve yorumları...
‘Cocu uçurumun kenarına geldi’
■Football Orange: Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında. Fenerbahçe, maçtan önce sondan ikinci sırada bulunan bir takıma farklı kaybetti.
■ NUSPORT: Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında. Hollandalı teknik adam bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldı.
■ FC Update: Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında. Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 14. sırada. Sadece ligde değil, Avrupa’da da kötü durumdalar.
■ Sportnieuws: Fenerbahçe’nin aldığı yenilgi sonrası Phillip Cocu, Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi.
■ NOS TV: Phillip Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı.
■ De Telegraaf: Cocu’nun şansı azaldı. Phillip Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı.
■ VoetbalPremieur: Cocu için büyük problemler... 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi...