'Cocu ayrılık biletini garantiledi'

Phillip Cocu’nun Fenerbahçe’deki geleceği iyice tehlikeye girdi. Ali Koç’un 47 yaşındaki teknik adamı her an kovabileceği yönünde iddialar artarken, Hollanda basınında da benzer haberler yapıldı. Sarı- Lacivertliler’in Rize deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle dönmesi, ülke medyasında geniş yankı buldu. İşte Hollanda basınında öne çıkan Cocu haberleri ve yorumları...

‘Cocu uçurumun kenarına geldi’

■Football Orange: Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında. Fenerbahçe, maçtan önce sondan ikinci sırada bulunan bir takıma farklı kaybetti.

■ NUSPORT: Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında. Hollandalı teknik adam bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldı.

■ FC Update: Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında. Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 14. sırada. Sadece ligde değil, Avrupa’da da kötü durumdalar.

■ Sportnieuws: Fenerbahçe’nin aldığı yenilgi sonrası Phillip Cocu, Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi.

■ NOS TV: Phillip Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı.

■ De Telegraaf: Cocu’nun şansı azaldı. Phillip Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı.

■ VoetbalPremieur: Cocu için büyük problemler... 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi...