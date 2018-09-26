Cocu Avrupa'nın hedefinde!

Avrupa, Fenerbahçe'de başarısız bir görüntü çizen Cocu'yu konuşuyor.

26 Eylül 2018, Çarşamba 08:19
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Son olarak Beşiktaş’la evinde berabere kalan Fenerbahçe, 2 puan daha kaybetmişti. Bu kötü gidiş, dış basının da gözünden kaçmadı. France Football, “F.Bahçe’de kriz demleniyor” başlığını kullanırken, “Sadece 2 kez kazanabildiler. Beşiktaş’ı kendi evlerinde yenemediler.

Dinamo Zagreb deplasmanında ise küçük düşürüldüler. Cocu’nun geleceği parlak değil” yorumunu yapıldı. DVHN.NL isimli Hollanda sitesi ise, “Fenerbahçe, Phillip Cocu ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da hayal kırıklığı yaratıyor” görüşünü belirtti.

Kaynak: Akşam

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