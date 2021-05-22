Coco Gauff, 17 yaşında ikinci kupasını kaldırdı

İtalya’nın Parma kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 48 numarası Qiang ile karşılaşan Gauff, bir saat 14 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

WTA turnuvalarında ikinci zaferini elde eden henüz 17 yaşındaki Gauff, bu galibiyetiyle dünya sıralamasında 30’unculuktan 25’inciliğe yükselerek Fransa Açık grand-slam turnuvasına seribaşı olarak katılmayı garantiledi.

Teklerde ilk kupasını 2019 yılında Linz Açık turnuvasında henüz 15 yaşındayken elde eden Gauff, tek kadınlarda ilk 100’e giren en genç tenisçi rekorunu da elinde bulunduruyor.