cNed: Oyun oynarken ilk hedefim keyif almak ve eğlenmek

Red Bull TV’nin esporcuları mercek altına alan Esports Unfold serisinin yeni konuğu Mehmet Yağız “cNed” İpek oldu.

Günümüzde Valorant’ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve bunu Valorant Champions Tour’un ilk dünya şampiyonu unvanı ile taçlandıran cNed’in hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. Ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlemek, bugün geldiği noktanın temellerini atmış.

Ağabeyi cNed'i “çok çalışkan, çok hırslı ve çok üşengeç” şeklinde tanımlarken şöyle bir anısını paylaşıyor: “Bir gün eve geldiğimde Mehmet'in kendini 16 - 17 yaşında tanıttığına şahit oldum. Kimse 7 - 8 yaşında birinin bu seviyede oynayabileceğine inanmıyormuş ve hileci olduğunu söylüyorlarmış.”

Hemen hemen tüm profesyonel Valorant oyuncuları gibi cNed de kariyerine Counter-Strike oynayarak başladı. Benzer mekanikler üzerinde keskinleştirdiği yeteneği ve keskin nişancı tüfeği kullanma konusundaki becerisi, Valorant’ta sergilediği etkili performansların ana sebepleri arasında görülebilir.

Pratik ve hızlı öğrenen biri olduğunu söyleyen cNed, herkesin yapamayacağı hareketler yapabildiği için özel bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Bir dönem takımların kadroya katma konusunda şüpheyle yaklaşması, onu daha fazla çalışması için motive eden ve bulunduğu noktaya getiren etkenlerden biri belki de.

“Kaybetmeyi sevmiyorum, kazanmak istiyorum ve bu yüzden çok hırslıyım.” diye cNed, gördüğü desteğin kendisine yardımcı olduğunu söylüyor: "İnsanların beni profil fotoğrafı yapması, o totemi benimle beraber yapması çok hoşuma gitti. Bana destek verdiklerini hissettim ve sonrasında turnuvayı kazandık."