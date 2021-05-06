VCT Masters Avrupa’da takımıyla birlikte şampiyon olan ve turnuvanın ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçilen Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek’in şampiyonluğu getiren maçtaki oyunu, Esport Ödülleri’nde ‘Mart Ayının Oyunu’ seçildi. Bu sayede 19 yaşındaki oyuncu ‘Yılın Oyunu’ adayları arasına girdi.

Türkiye’nin espor arenasında en başarılı isimlerinden Mehmet Yağız "cNed" İpek, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak VALORANT turnuvası olan VCT Avrupa Masters’da takımı Ascend ile mutlu sona ulaşan, finaldeki performansıyla da turnuvanın ‘En Değerli Oyuncusu’ seçilen Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek’in final serisinin 5. maçında Team Heretics’e karşı en kritik anda gerçekleştirdiği oyun tüm dünyada, ‘Mart Ayının Oyunu’ seçildi.

Dünyanın en iyi oyuncularını değerlendiren Espor Ödülleri’nde ‘Mart Ayının Oyunu’ ödülünü kazanan 19 yaşındaki oyuncu, bu sayede Espor Ödülleri’nde ‘Yılın Oyunu’ adaylarından biri de oldu.