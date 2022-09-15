Sezona Trabzonspor karşısında Süper Kupa'yı kaybederek giren Sivasspor , sezonun geri kalan bölümünde de aradığını bulamadı. Yiğidolar, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti. Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçında bugün Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile kozlarını paylaşacak.

7 eksik var

Yiğido da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu arada Sivas'ta sakatlığı bulunan; Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare kadroda yer almadı.

Cluj-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak Cluj-Sivasspor maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Cluj-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Cluj: Scuffet, Burca, Matias, Camora, Deac, Mistrati, Boateng, Cvek, Braun, Roger, Yeboah

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Goutas, Robin, Keita, N'Jie, Seba, Ulvestad, Max Gradel, Yatabare