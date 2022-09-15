Cluj-Sivasspor maçı (CANLI)

Sezona Trabzonspor karşısında Süper Kupa'yı kaybederek giren Sivasspor , sezonun geri kalan bölümünde de aradığını bulamadı. Yiğidolar, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmiş, rövanşında ise 2-0 yenilmişti. Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. İkinci maçında Romanya ekiplerinden CFR Cluj ile kozlarını paylaşıyor. Yiğido da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Temsilcimizde sakatlığı bulunan; Leke James, Kader Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve izinli olan Mustapha Yatabare kadroda yer almadı.





Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan Cluj-Sivasspor maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiyor. Saat 19.45'te başlayan ve TV 8.5 ile Exxen'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Temsilcimiz, 28'de Max Gradel'in penaltı golüyle öne geçti.

Sivasspor'un formaları kayboldu

Sivasspor Kulübü, takım formalarının Cluj Havalimanı’nda kaybolduğunu duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya’ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Cluj-Sivasspor ilk 11'ler:

Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camara, Deac, Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrika

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski