Club Brugge’ün kaptanı Ruud Vormer'a 3 maç ceza
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Club Brugge’ün kaptanı Ruud Vormer Real Madrid deplasmanında 84’te kırmızı kart gördükten sonra Bulgar hakem Georgi Kabakov’a hakaret ettiği gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevkedilmişti. Karar dün açıklandı, 31 yaşındaki orta sahaya 3 maç ceza verildi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Club Brugge’ün kaptanı Ruud Vormer iki farkı buldukları ancak 2-2 bitirdikleri Real Madrid deplasmanında 84’te kırmızı kart gördükten sonra Bulgar hakem Georgi Kabakov’a hakaret ettiği gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevkedilmişti.
Karar dün açıklandı, 31 yaşındaki orta sahaya 3 maç ceza verildi. Vormer 26 Kasım’da Türk Telekom’da oynanacak olan maçta temsilcimize karşı forma giyemeyecek.