Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Club Brugge’ün kaptanı Ruud Vormer iki farkı buldukları ancak 2-2 bitirdikleri Real Madrid deplasmanında 84’te kırmızı kart gördükten sonra Bulgar hakem Georgi Kabakov’a hakaret ettiği gerekçesiyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevkedilmişti.

Karar dün açıklandı, 31 yaşındaki orta sahaya 3 maç ceza verildi. Vormer 26 Kasım’da Türk Telekom’da oynanacak olan maçta temsilcimize karşı forma giyemeyecek.