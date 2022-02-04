Belçika basınından flaş iddia... Voetbalkrant; Belçika devi Club Brügge'ün, Beşiktaş 'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı istediğini öne sürdü.

Haberde, Brügge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle Mavi-Siyahlılar'ın savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

Öte yandan kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında Mavi-Siyahlılar'ın sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon Euro civarında bir rakama bitebileceği de iddialar arasında.

Rıdvan bu sezon 21 maça çıkarken, 2 kez ağları sarstı ve 3 kez de gol pası verdi.