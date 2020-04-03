Club Brugge şampiyon oluyor!

Vaka sayısının 16 bine yaklaştığı, ölü sayısının bini geçtiği Belçika’da Jupiler Pro Lig’in Yönetim Kurulu, salgın nedeniyle askıya alınan 1.Lig A’nın sona erdirilmesini ve mevcut durumdaki lider Club Brugge’ün şampiyon unvanı almasına karar verdi. Normal sezonun bitmesine 1 maç kala en yakın rakibi Gent’in 15 puan önünde lider durumdaki Club Brugge, yapılacak Genel Kurul’da kararın onaylanması halinde resmen şampiyon olacak. Ayrıca ligde küme düşme olmayacak, alttan geleceklerle birlikte 16’lı 1. Lig’de takım sayısı 18’e yükselecek.

Bu kararın onaylanmasıyla birlikte Club Brugge ve Gent Şampiyonlar Ligi’ne, Charleroi, Antwerp ve Standard Liege de Avrupa Ligi’nde ülkelerini temsil edecek