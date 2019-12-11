UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu altıncı maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında Club Brugge, Real Madrid’i konuk ediyor. Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilmesi için bu karşılaşma da çok önemli. Sarı-Kırmızılılar’ın üçüncü sıra için PSG’yi mağlup etmesi şart. Aynı zamanda Brugge’ün de puan kaybetmesi gerekiyor. Çünkü puan eşitliği halinde, iki maç da berabere bitmiş olmasına rağmen, deplasmanda daha fazla gol attığı için Brugge, ikili averajda Galatasaray’ı geçecek.

Club Brugge - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Jan Breydel'de oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Tobias Stieler'in düdük çaldığı kritik maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Club Brugge - Real Madrid ilk 11'ler:

Club Brugge: Mignolet, Kossounou, Mechele, Deli, Sobol, Vormer, Balanta, Vanaken, Vlietinck, Tau, Bonaventure

Real Madrid: Areola, Odriozola, Militao, Varane, Mendy, Modric, Casemiro, Isco, Rodrygo, Vinicius, Jovic

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik ile 8 puanı bulunan Real Madrid, 2. sırada yer alıyor. Belçika ekibi Club Brugge ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.