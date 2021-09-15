UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda bu akşam gözler, Fransa devi Paris Saint Germain’in Belçika ekibi Club Brugge’e konuk olacağı maçta olacak. Sürpriz bir şekilde efsanesi olduğu Katalan devi Barcelona’dan ayrılıp PSG’ye transfer olan Lionel Messi, takım arkadaşları Neymar Junior ve Mbappe’yle birlikte dev turnuvaya iyi bir giriş yapmak istiyor. Güç olarak oldukça üstün seviyede oldukları ev sahibi karşısında sürpriz istemeyen teknik direktör Mauricio Pochettino, farklı bir zafer bekliyor. Leo Messi’nin takıma kısa sürede adapte olduğunu belirten Arjantinli çalıştırıcı, dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan oyuncusunun bu akşam farkını göstermesini bekleyecek.

Brugge sürpriz peşinde olacak

Manchester City ve Leipzig’in de yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda zayıf halka olarak gösterilen Club Brugge ise PSG karşısında sürpriz peşinde olacak. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Philippe Clement, güç olarak rakibinin gerisinde bulunsalar da iç saha avantajlarını sonuna kadar kullanmayı planlıyor.

Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak Club Brugge-PSG maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Devler Ligi’nde Barcelona formasıyla 17 sezonda 149 kez sahne alan Messi, 150. maçına PSG’yle çıkacak.

Club Brugge-PSG muhtemel 11'ler:

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken, Sowah, De Ketelaere, Lang

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Neymar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

14 Eylül Salı:

19.45 Young Boys (İsviçre) 2-1 Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) 1-1 Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) 0-0 Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) 0-3 Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) 2-2 Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) 0-0 Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) 0-3 Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) 1-0 Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)