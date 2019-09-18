Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkıyor. Misli.com’dan canlı bahis oynanabilecek karşılaşmada Sarı-kırmızılılar, Belçika’dan puanla dönerek avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray’da taraftarlar ve Fatih Terim üst üste iki şampiyonluğun ardından Avrupa’da yeniden ses getirme niyetinde. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla şampiyon kadroya Nzonzi, Seri, Lemina, Babel ve hepsinden öte Falcao’yu ekleyen Sarı-kırmızılılar Paris Saint Germain ve Real Madrid ikilisinden birini saf dışı bırakarak yeni bir tarih yazmak için yola çıkıyor.

Galatasaray lige yaptığı kötü başlangıcın ardından rakiplerinin puan kaybettiği iki haftada Kayserispor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek puan farkının açılmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar bu sayede Şampiyonlar Ligi’ne rahat şekilde odaklanabildi. Temsilcimizde Kasımpaşa karşılaşmasında çenesinden sakatlanan ve ameliyat olan Younes Belhanda Belçika’ya götürülmedi. Faslı oyuncunun yokluğunda Nzonzi’nin önünde Mario Lemina ve Jean Michael Seri görev yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte önemli başka bir eksik bulunmuyor. Galatasaray’da ayrıca gözler Falcao’da olacak. Monaco’dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen ve forma giydiği ilk maçta golünü atan Kolombiyalı yıldız, Aslan’ın bu sezonki en büyük silahı olacak.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

- Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 11’ini kaybetti.

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 102 grup maçında 25 Galibiyet 25 Beraberlik 52 Mağlubiyet aldı.

- Club Brugge son 23 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 6’sında gol yemedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Club Brugge – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin çoğunluğu gol bahislerine yönelmiş durumda. Özellikle 2.5 gol üzeri seçeneği ön plana çıkıyor.

- Misli.com üyelerinin tercihte bulunduğu bir diğer bahis ise Club Brugge galibiyeti. Oranların düşmesi de bu seçeneği popüler hale getiriyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN GOL BAHSİNDEN YANA

Geçtiğimiz sezon da Devler Ligi’nde mücadele eden Club Brugge, özellikle güçlü rakiplere karşı bile Jan Breydel’de meydan okumayı başarıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanlarda daha kontrollü olmak zorunda. Zira Fatih Terim’in öğrencileri iç sahaya nazaran deplasmanlarda daha etkisiz görüntü veriyor. İlk 45 dakikalık bölümde 2 gol çıkmasını beklemiyorum.

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