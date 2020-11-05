Club Brugge - B. Dormund maç sonucu: 0 - 3

B. Dortmund, Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın 14.dakikasında Thorghan Hazard'ın golüyle öne geçen Alman ekibi, 18. ve 32.dakikalarda Erling Haaland'ın golleriyle farka gitti.

Borussia Dortmund böylece grupta 6 puanla liderliğe yükseldi. Club Brugge ise 4 puanla 3.sırada kaldı

Haaland en golcüler arasında

Erling Haaland geride kalan üç maç sonunda 4 gole ulaştı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok gol atan ilk dört oyuncu arasına girdi. Haaland dışında Marcus Rashford, Diogo Jota ve Alvaro Morata 4'er gol kaydetti

20 yaşındaki golcü Erlin Haaland sadece 11 Şampiyonlar Ligi maçında oynadı ve 14 gol atıp oldukça başarılı bir istatistik yakaladı