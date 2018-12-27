İşçi aramak için genelde gazeteye ilan veren şirketler veya şahıslar görmüştük. Ancak durum bu sefer biraz farklı. Çünkü League of Legends’ın üst düzey takımlarından Cloud9 ve 100 Thieves, kadrosuna oyuncu aramak için gazeteye ilan verdi. Bu ilanı gören oyuncular hemen umutlansa da durum aslında göründüğünden biraz farklı.

Reddit kullanıcılarından birinin paylaştığı görüntülerde her iki takımın da oyuncu ilanı gözüküyor. İlanda birden fazla açık pozisyon olduğu belirtilirken, şirketin konumu olarak Los Angeles gösteriliyor. Bu ilanı görenler takımların kendilerine oyuncu aradığını düşündüler. Aslında durum sadece bir prosedürden ibaret. Ancak her ne kadar belli bir prosedür de olsa takımlar bu ilanları değerlendirmek zorunda.

Peki takımlar neden gazeteye ilan verdi?

Aslında takımların yaptığı bu işlem bir prosedürden ibaret. Amerika’da yurt dışından çalışan getiren şirketler eğer çalışanlarının oturma ve çalışma izni yoksa, çalışanlarının GreenCard(Yeşil Kart) alabilmeleri için Göçmenlik Bürosu tarafından belirlenmiş işlemleri yapmaları gerekiyor. Amerika’da ülke vatandaşı olmayan ve yurt dışından gelen çalışanlara çok sıcak bakılmıyor. Bu yüzden eğer Amerikan Pasaportu’na sahip değilseniz, sıkı bir bürokrasi sizleri bekliyor.

Öncelikle Amerika’da çalışmaya başlayabilmeniz için şirketinizin ABD Göçmenlik Bürosu’na sizin bu işte ne kadar iyi olduğunuzu kanıtlaması gerek. Çünkü ABD eğer kendi vatandaşının yapabileceği bir iş ise yabancıların o işi almasına engel oluyor. Yani bir nevi şirketiniz sizin Amerikalı vatandaşlardan daha iyi olduğunuzu kanıtlaması gerek. Bunun için de şirketler gazetelere işçi ilanları vermek zorundalar. Bu en alt seviyeden en üst seviyedeki tüm pozisyonlar için geçerli olan bir prosedür. İlan belli bir süre yayında kaldıktan sonra gelen tüm başvurular şirket tarafından değerlendirilmek zorunda. Şirket başvuru yapanlar ile sizin aranızdaki farkları ABD Göçmenlik Bürosu’na iletiyor. İşin en ilginç yanı ise eğer göçmenlik bürosu başvuru yapan adaylardan herhangi birinin sizden daha iyi olduğunu veya sizinle herhangi bir farkı olmadığına karar verirse, işe giremiyorsunuz. Bu yüzden şirketin sizin en iyi özelliklerinizi kesinlikle ön plana çıkarması gerekiyor. Hatta bu tarz sonuçlardan sonra bir daha Yeşil Kart başvurusu da yapamama durumları olabiliyor. ABD Göçmen Bürosu onayı verildikten sonra da diğer prosedürler başlıyor.

Aslında takımların gazeteye ilan vermelerinin yegane sebebi yasal zorunluluk. Her iki takım da yabancı oyuncuları için bunu yapıyorlar. Ancak yine de başvuru yapan kişilerin başvurularını değerlendirmek zorundalar. Bu yüzden eğer ABD vatandaşıysanız şansınızı bir deneyin. (Playerbros)