Cloud9, kadrosunu suNny ile tamamlayabilir

5. oyuncu arama çalışmalarına devam eden Cloud9’da gözler sunNy’e çevrilmiş olabilir.

07 Mart 2019, Perşembe 11:53
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Cloud9, kadrosunu suNny ile tamamlayabilir

VPesports’a göre, Amerikalı organizasyon Cloud9, gözünü suNny‘e dikmiş olabilir. Bir süredir kadro değişikliği haberleriyle karşımıza çıkan ve istediği oyuncuyu bulmakta zorlanan Cloud9, Zellsis‘in ayrılık haberinin ardından 5. oyuncu arama çalışmalarına başladı.

Yakın tarihte mousesports tarafından as kadrodan alınan suNny, Amerikalı organizasyonun radarında. Sık sık kadro değişikliği haberi aldığımız Cloud9, eski günlerine geri dönmek için uğraşlarına devam ediyor. Zira takım, major kazandıktan sonra şampiyon kadrosunu elinde tutamamış, devamında oluşturdukları kadrolarla da istenilen sonuçları alamamıştı. Geçmişte STYKO, flusha, Zellsis gibi bazı isimler Cloud9 forması giymiş, ancak organizasyon tarafından beklenen katkıyı sağlayamamışlardı.

Mevcut Cloud9 kadrosu şöyle:

  Fabien “kioShiMa” Fiey

  William “RUSH” Wierzba

  Timothy “autimatic” Ta

  Maikil “Golden” Selim

  Miikka “suNny” Kemppi (Olası beşinci oyuncu)

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