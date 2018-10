Cloud9 dünyanın en iyi oyuncularından birini kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz günlerde şok bir olay yaşanmıştı ve İstanbul’da gerçekleşecek olan BLAST Pro Series turnuvası için flusha Cloud9 adına geçici olarak mücadele edecekti fakat bugün geçici olarak değil tamamen Cloud9 oyuncusu olacağı açıklandı ve ikinci bir şok yaşandı.

25 yaşındaki tecrübeli oyuncu FACEIT Major 2018’de takımın hayal kırıklığı yaşamasında pay sahibiydi. New Legends sahnesinden üzüntü içinde elendi.

Bu transfer ile flusha tam 5 yılını verdiği fnatic’den ayrılmış oldu. Bu süre zarfı boyunca takım tam üç Major turnuva kazandı. (DreamHack Winter 2013, ESL One Katowice 2015 and ESL One Cologne 2015). İsveçli oyuncu hem eski takım arkadaşı hemde kendi vatandaşı olan Maikil “Golden” Selim’in peşinden yürüyor.

Cloud9’un internet sitesine yaptığı açıklamada , “Cloud9’a katılmak, hayattaki yeni fırsatlardan kendisine doğru gelenin bu olduğunu.” Söyledi.

“Bir zamanlar başardığım hşeyi elde etmek isteyen aç oyuncularla oynamak, büyük bir motivasyon kaynağıdır, çünkü henüz ben herşeyi bitirmedim.“

“Bu yetenekli ve genç oyunculara çok fazla tecrübe katmayı umuyorum ve ekibi daha iyi tanımayı dört gözle bekliyorum. Biz kazanan bir ekip olacağız!” dedi.

Cloud9’ın yeni kadrosu ile ilk maçına Türkiye’de MiBR karşına çıkacak:

Timothy “autimatic” Ta

William “RUSH” Wierzba

Tyler “Skadoodle” Latham

Maikil “Altın” Selim

Robin “flusha” Rönnquist

Soham “valens” Chowdhury (koç)