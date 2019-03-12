Cloud9, BMW ile sponsorluk anlaşması imzaladıkları duyurdu

Anlaşma, otomobil üreticisi BMW’nin bugüne kadar yaptığı ilk takım sponsorluğu olma özelliği de taşıyor. BMW, daha önce 2017 yılında Fransa’nın Paris şehrinde düzenlenen EU LCS Yaz Mevsimi Finallerine genel sponsor olmuştu. Aynı zamanda, etkinlik süresince Unicorns of Love takımıyla birlikte 30 saniyelik videolardan oluşan bir seri de yapılmıştı. #LaneToParis

Cloud9’ın anlaşmayı duyurduğu görselde, organizasyon bünyesindeki 6 kişi yer alıyor. Bunların arasında Cloud9 CEO’su Jack Etienne ve cosplay kıyafetiyle birlikte Sneaky’de bulunuyor. Evet, fotoğrafın sağ kısmında, iki kişinin ortasındaki cosplayer Zachary “Sneaky” Scuderi! Duyurunun yapıldıgı tweet’in altında açıklama videosu paylaşan Jack Etienne, Cloud9’ın BMW ile olan sponsporluk anlaşmaları çerçevesinde bir dizi reklam videosu çektiklerini açıkladı.

BMW, Cloud9’ın bu hafta duyurduğu ikinci büyük sponsor. 4 Mart tarihinde benzer bir tweet serisi ile AT&T ile sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyurmuşlardı. Son olarak, Cloud9, BMW ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının detaylarını tam olarak paylaşmamış olsa da, Twitter(@Cloud9) hesaplarının üst başlığına baktığımızda(header) BMW’nin logosunun eklendiğini görüyoruz. (EsportsObserver)