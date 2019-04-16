Clippers’tan tarihi geri dönüş

Çeyrek final serisinde 31 sayı geriden gelerek son şampiyon Golden State Warriors’ı 135-131 yenen Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinin en farklı geri dönüşüne imza attı.Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors’ı 135-131 yenen Los Angeles Clippers, seride durumu 1-1 yaptı.
Batı Konferansı’nda 31 sayı geriye düştüğü mücadelede Golden State Warriors’ı deplasmanda 135-131 mağlup etmeyi başaran Los Angeles Clippers, NBA play-off tarihinde en farklı geri dönüşe imza attı.
Warriors’ta Stephen Curry 29, Kevin Durant 21, Kevon Looney 19 sayıyla oynarken, konuk takımda 36 sayı, 11 asistlik performans sergileyen Louis Williams galibiyetin mimarlarından oldu.
Clippers’ta Montrezl Harrell 25 sayı, 10 ribaunt, Danilo Gallinari 24 sayıyla maçı tamamladı.
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