NBA 'deki millî yıldızlarımızdan Alperen Şengün, Phoenix Suns'a karşı sayı ve ribaunt alanlarındaki kariyer rekorlarını kırdıktan sonra takımının oynadığı Los Angeles Clippers maçında beklenilen süreyi alamadı. Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'a 142-111 kaybederken Alperen Şengün sadece 14 dakika görev alabildi.

Alperen Şengün, Clippers maçından bir gece önce Phoenix Suns'a karşı 19 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile oldukça etkili bir performans sergilemişti. Clippers'a karşı ise 14 dakika sahada kalan millî oyuncumuz; 4 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ile maçı tamamladı. Alperen'e az süre verilmiş olması sosyal medyada da tepki çekti.





Rakibini 142-111 ile geçen Clippers'ta Marcus Morris Sr. 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Luke Kennard 25, Terance Mann 20 sayıyla oynadı. Houston Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla takımının en skoreri olurken Jae'Sean Tate de 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.