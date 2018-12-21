Clippers, Gallinari ile kazandı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, konuk ettiği Dallas Mavericks’i 125-121 yenerek sezonun 18’inci galibiyetine uzandı.

Clippers’ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Lou Williams 26 sayı, 8 asist, Montrezl Harrell 18 sayı, Tobias Harris de 16 sayı ve 9 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 15’te eşitlenen Mavericks’te Luka Doncic 32 sayı, J.J. Barea 19 sayı, 8 asist, Harrison Barnes 16 sayı, DeAndre Jordan ise 11 sayı ve 22 ribauntluk performans sergiledi.

NBA’e 10 maçla devam edilecek.

AA