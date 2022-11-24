NBA 'de normal sezon 12 karşılaşma ile devam etti. Charlotte Hornets sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 107-101'lik skorla mağlup etti ve bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. Charlotte'ta Terry Rozier 22 sayı, 6 asist ve P.J. Washington 19 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 20 dakika parkede kaldı ve 5 sayı, 1 asist ile mücadele ederken, Shake Milton 22 sayı, DeAnthony Melton da 20 sayı ile oynadı.

Cedi Osman 3 sayı ile oynadı

Milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers evinde karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'ı 114-96'lık skorla yendi ve üst üste 4, toplamda 12. galibiyetini kazandı. Cleveland'da Cedi 27 dakika parkede kaldığı maçta 3 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Donovan Mitchell 34 sayı, 2 ribaund, Jarrett Allen 24 sayı, 13 ribaund ve Darius Garland 24 sayı, 13 asist ile takımına katkıda bulundu. Ligde 8. yenilgisini alan Portland'da da Jusuf Nurkic 22, Jerami Grant 21 ve Anfernee Simons 20 sayı ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 107 - Philadelphia 76ers: 101

Cleveland Cavaliers: 114 - Portland Trail Blazers: 96

Indiana Pacers: 101 - Minnesota Timberwolves: 115

Toronto Raptors: 98 - Brooklyn Nets: 112

Atlanta Hawks: 115 - Sacramento Kings: 106

Boston Celtics: 125 - Dallas Mavericks: 112

Miami Heat: 113 - Washington Wizards: 105

Oklahoma City Thunder: 126 - Denver Nuggets: 131

San Antonio Spurs: 110 - New Orleans Pelicans: 129

Milwaukee Bucks: 113 - Chicago Bulls: 118

Utah Jazz: 116 - Detroit Pistons: 125

Golden State Warriors: 124 - Los Angeles Clippers: 107

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