NBA ’e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers’ın Boston Celtics’e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Cedi Osman, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoru olan 29 sayıya da çok yaklaştı.





Memphis Grizzlies, Houston Rockets’ı 136-102 yendi. Houston Rockets’ta Alperen Şengün, 18 dakikada 9 sayı kaydetti.

Miami Heat, Oklahoma City Thunder’ı 103-90 mağlup etti. Miami Heat’te Ömer Yurtseven 5 dakika süre alırken skora katkı vermedi.

Gecenin sonuçları

​Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 92-98

Detroit Pistons - Sacramento Kings: 107-129

Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 105-100

Atlanta Hawks - Orlando Magic: 129-111

New York Knicks - Indiana Pacers: 92-84

Dallas Mavericks - Denver Nuggets: 111-101

Memphis Grizzlies - Houston Rockets: 136-102

Chicago Bullsota Timberwolves - Phoenix Suns: 96-99

Oklahoma City Thunder - Miami Heat: 90-103

Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 118-113

Los Angeles Lakers - Chicago Bulls: 103-121