Clermont - PSG maç sonucu: 0-5

Fransa Ligue 1'de sezonun ilk hafta maçında PSG 3 puanı çok rahat elde etti. Yıldızlar topluluğu Paris ekibi, Clermont'u deplasmanda 5-0 yendi. PSG'ye galibiyeti getiren golleri sırasıyla Neymar, Hakimi, Marquinhos, Messi (2) attı. Lionel Messi 2 gol 1 asist, Neymar da 1 gol 3 asist ile geceye damga vurdu. Arjantinli süperstar Messi'nin skoru 5-0'a getiren röveşata golü ise uzun yıllar unutulmayacak ve jenerikleri süsleyecek güzellikte.