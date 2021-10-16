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Clermont - Lille maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lille, deplasmanda Clermont'a 1-0 mağlup oldu. Milli Futbolcumuz Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği mücadelede, Yusuf Yazıcı ise oyuna sonradan dahil oldu.

16 Ekim 2021, Cumartesi 21:17 Son Güncelleme:
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Clermont - Lille maç sonucu: 1-0

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında son şampiyon Lille, deplasmanda Clermont ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Lille'in 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Milli Futbolcumuz Zeki Çelik'in 90 dakika forma giydiği mücadelede, Lille forması giyen bir diğer Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ise 60. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz cezası nedeniyle kadroda yer almadı. 

Clermont, son şampiyon Lille'e karşı Vital N'Simba'nın 32. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Clermont puanını 13'e çıkardı. 3 haftalık aradan sonra mağlup olan Lille ise 14 puanda kaldı.


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