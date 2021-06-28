Fenerbahçe Başkanı Ali Koç teknik direktörün Pazartesi günü açıklanacağını duyurmuştu. Bir çok isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merakla beklenirken Claudio Ranieri isminin de gündeme geldiği belirtiliyor. Deneyimli İtalyan teknik adam son olarak İtalya Serie A ekibi Sampdoria'da görev yapmıştı. Peki, Claudio Ranieri kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye mi gelecek? Detaylar haberimizde...

Claudio Ranieri kimdir, kaç yaşında?

20 Ekim 1951 doğumlu Claudio Ranieri İtalya Roma doğumlu... Kariyerinde Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, Yunanistan, Leicester, Nantes, Fulham ve Sampdoria takımlarını çalıştırdı.

Leicester City ile 2015-16 sezonunda lig bitimine 2 hafta kala Premier League şampiyonluğunu ilan etti. 16/17 sezonunda alınan başarısız sonuçlar sebebiyle 24 Şubat 2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

69 yaşındaki teknik adam son olarak Sampdoria'da 2 yıl görev yapmıştı. Ranieri geçen sezon 40 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.



