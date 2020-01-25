Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Claudemir Domingues de Souza, "Demir Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Üstüme düşen rol neyse ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Claudemir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, güzel şeyler yapacaklarına inandığını vurguladı.

Claudemir, "Buraya büyük bir ekibin parçası olmak için geldim. Takımımızda Marcelo Goiano gibi arkadaşlarım var. Tanıştığım kişilerle oynayacak olmaktan dolayı da çok mutluyum. Buraya elimi taşın altına sokmaya geldim. Güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Gelmeden önce Marcelo ile görüştüm. Marcelo, ligin ne kadar yüksek kalitede olduğunu ve iyi oyuncuların var olduğundan bahsetti. Demir Grup Sivasspor hakkında da çok güzel şeyler söyledi. O yüzden ben de buraya gelmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Mücadeleci bir futbolcu olduğunu aktaran Claudemir, şunları kaydetti: "Doksan dakika sahada savaşan ve kendini gösteren bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca giydiğim forma için savaştım. Biz böyle alıştık ve böyle bir kültürden geliyoruz. Burada da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca lider olmak büyük bir başarı. Süper Lig’in, üst düzey bir lig olduğunu biliyorum. Sıralamaya baktığımız zaman bütün takımlar birbirine çok yakın. Bu da şunu gösteriyor, bir sürü iyi takım var. Bu kadar birbirine yakın takımlar arasında Demir Grup Sivasspor’un lider olması kolay bir şey değil. Demir Grup Sivasspor, şu ana kadar lider kalmayı başarmış. Bu, büyük bir başarı. Bunu devam ettirmek için ben de takıma yapılan takviyelerden biriyim. Üstüme düşen rol neyse ben de bu rolün gerekliliklerini yerine getirmek için elimden geleni yapacağım."

Demir Grup Sivasspor’un sürekli mücadele ederek bugünlere geldiğini belirten Claudemir, "Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında da takımımızın kazanması için elimden geleni yapacağım. Maçta görev aldığım takdirde ben de elimden geleni yapacağım. Bu savaşta ben de yer alacağım. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SİVAS (AA)