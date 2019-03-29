Kariyerinde Real Madrid, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerde top koşturan eski Fransız futbolcu Claude Makelele'nin son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Ülkesinde yayın yapan RMC Sport kanalında katıldığı Transversales isimli programda konuşan 46 yaşındaki eski futbolcu, Chelsea'de forma giydiği dönemde Barcelona'yla oynadıkları bir maç esnasında Ronaldinho'yu nasıl tehdit ettiğini anlattı.

Makelele, "Maç oynanırken Ronaldinho'nun yanına gittim ve ona 'Bana çalım atarken iyi davranmanı tavsiye ederim. Eğer Play Station'daki gibi hareketler yapmaya kalkarsan seni hastanelik ederim.' dedim." şeklinde konuştu.

Chelsea ile Barcelona, 2005 ve 2007 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 maçta karşı karşıya gelmiş ve bu maçlar da her iki takım da 2'şer galibiyet elde etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler