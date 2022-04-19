Cizre Belediyespor, Şırnak’ı Avrupa’da temsil edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Cizre Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yenerek, Avrupa’ya gitmeye hak kazandı.

Maç bitişinin ardından açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Öncelikle Cizre Belediye takımını tebrik ediyorum. Gerçekten tarihe geçecek bir başarı elde ettiler. Geçtiğimiz yıl bir alt ligden üstün bir gayretle, performansla dünyanın en büyük 5. Ligi olan efeler ligine çıkmayı başardılar. Bu çok önemli bir başarıydı. Bu başarının tesadüf olmadığını ortaya koymuş oldukları performansla görmüş olduk. Efeler ligi bitti, play-off müsabakaları başladı. Neticelenen maçla Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Bu şekliyle bir alt ligden bir üst lige çıkıp ve aynı senede Avrupa kupalarında hak kazanan tek takım ünvanlını kazanmış oldu. Bu başarının bir örneği yok. Bu başarı hepimizi gururlandırdı. Kısa süre içerisinde takım ruhuyla birlikte mücadele ederek bunu sahaya yansıtarak bu başarıyı elde ettiler. Hem oyuncular hem de biz çok mutluyuz. Onların bu enerjisi ve başarısı hem ilimize ve bölgemize çok olumlu özellikle gençlerimizi üzerinde yansımlar oldu, olacak. Çünkü sporun birleştirici yanı centilmenlik yanı, kardeşlik yanı, takım anlayışıyla hareket etme boyutu çok önemli. Takımımız aynı zamanda kendilerini takip eden gençlere ki, biliyorsunuz Şırnak, Türkiye’nin en genç 2 ilinden biri yaş ortalamamız 21 gençlerimiz spora teşvik etmede çabalarımız var. Tesisleşme konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığın desteğiyle her geçen gün daha iyi noktalara geliyoruz. İnşallah ilimizin genelinde de hem spor salonlarımız hem diğer bütün branşlarda ki aktivitelerin yapabileceği tesislerimiz artıyor. Bu tesislerde başarılar elde edildikçe daha da değer kazanıyor, anlam kazanıyor. Ben voleybol takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği gene herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Çağlı: "İnşallah Avrupa yolunda güzel başarı yakalarız"

Allpower Akü Cizre Belediyespor Başkanı Süleyman Çağlı, "Çok büyük bir başarı, belki de hayal edemeyeceğimiz bir başarıydı. Herkes bizim düşmemizi beklerken, biz Avrupa liglerine katılıyoruz. Herkesin desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Avrupa yolunda da güzel bir başarı yakalarız” açıklamasını yaptı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ise, "Şırnak ve Cizre artık Avrupa’da temsil edilecek. Bu başarıda birlik ve bütünlüğün, gayrettin, emeklerin sonucu elde edildiğini aksettirmek istiyoruz. Gençlerin bu coğrafyada gerçekten çok büyük hedefleri var. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, İvanov Svetoslav, Serhat Coşkun, (Caner Ekrem Çiçekoğlı, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)

Spor Toto: Mert Matic, Sercan Yüksel Bıdak, Vefa Yılmaz, Burak Güngör, Morteza Sharifi, Paul Buchegger, (Ali Deniz Yılmaz, Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)

Setler: 25- 22, 22-25, 25-21, 25-19.

Süre: 1 saat 12 dakika (29, 28, 30, 25,

ŞIRNAK (İHA)