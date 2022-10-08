Cizre Belediyespor-Bursa BBSK maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3’üncü haftasında Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Cizre Belediyespor birinci sette rakip Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında 25-16’lık skor ile ilk seti aldı. Ardından toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti 25-22’lik skor ile kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

İkinci sette yaşanan tartışmalar sonrası Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Caner Ergül ve Halit Kurtuluş ile Cizre Belediyespor’dan Semih Çelik kırmızı kart gördü. Üçüncü ve dördüncü setleri de 25-23 skor ile kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi Cizre Belediyespor’u deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer

CİZRE BELEDİYESPOR: Caner Çiçekoğlu, Muhammed Ertuğrul, Osmany Uriarte, Julien Winkelmuller, Kemal Kayhan, Svetoslav Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Murilo Radke, Dmitrii Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)

SETLER: 25-16, 22-25, 23-25, 23-25

SÜRE: 114 dakika (22, 26, 36, 30)