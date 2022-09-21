Cizre Belediyespor, Balkan Şampiyonu oldu

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Rams Global Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, kurum müdürleri ve çok sayıda seyirci takip etti. Kosova'nın KV Peja takımını 25-10, 25-19 ve 25-14’lük setlerle yenen Cizre Belediyespor, kupasını alarak seyircilerle kutlama yaptı. Organizasyonda Kosovan’nın KV Peja takımı ikinci, Moldova’nın Dor Shisina takımı ise üçüncü oldu. Şampiyon olan Cizre Belediyespor, Türkiye’yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı​​​. Maç sonrası düzenlenen seramonide takımlara madalya ve kupa verildi. Cizre Belediyespor 'un kupasını Şırnak Valisi Osman Bilgin takdim etti.

OSMAN BİLGİN: İLİMİZ SPORLA, İYİLİKLE, GÜZELLİKLE ANILACAK

Çok mutlu olduklarını dile getiren Vali Bilgin, “Şükür bölgemiz sporla, başarılarıyla anılıyor. Tarihte ilk defa bölgemizde Cizremiz, Avrupa kupası kazanıyoruz. Cizre olarak bunun öncüsü olduğumuz için de mutluyuz. Bundan sonra bu tip başarıları her alanda inşallah yakalayacağız. Artık ilimiz sporla, iyilikle, güzellikle anılacak” dedi.

SÜLEYMAN ÇAĞLI: HAYAL EDİYORDUK, GERÇEK OLDU

Cizre Belediyespor Başkanı Süleyman Çağlı, takımı geçen sene devraldıktan sonra iyi bir kadro kurduklarını ifade ederek, "Şehrimizle, seyircimizle hep beraber bu takıma sahip çıktık. 40 yıl sonra belkide ilk defa bu lige çıkan bir takım, Balkan Kupası'na katıldı. Biz bunu hayal ediyorduk gerçek oldu. Şampiyon olduk Balkan Kupası'nı aldık. Çok mutluyuz, sevinçliyiz, şehrimize bölgemize Türkiye’mize hayırlı olsun. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa’ya Norveç’e gidiyoruz. İnşallah orda da iyi başarılar yakalyıp ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

CENK YILMAZ: KUPAYI BÖLGE HALKINA ARMAĞAN EDİYORUM

Antrenör Cenk Yılmaz ise çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Biz çok iyi hazırlandık. Bazı insanlar şans diyebilir ama bizim için ne şanstır ne tesadüftür. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir sezon geçirmek için, çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Bu bizim için tesadüf değildir. Daha da büyük başarılar elde edeceğiz. Takıma ve seyirciye güveniyorum. Bu kupayı tüm bölge halkına armağan ediyorum."

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Hüseyin Okumuş, Bektaş Kalender

CİZRE BELEDİYESPOR: Ivanov, Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Julien Winkelmuller (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Murat Karakaya, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Burak Kamçı)

KV PEJA: Kajtazi, Nrecaj, Tasev, Hajdaraj, Meujaj, Nikqi (Kabashi, Kelmend, Macula, Salihaj, Gashi)

SETLER: 25-10, 25-19, 25-14

SÜRE: 65 dakika (18, 23, 24)

DHA