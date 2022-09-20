Cizre Belediyespor’un ev sahipliğinde Şırnak’ta düzenlenen Balkan Kupası başladı. Organizasyonun açılış maçında Cizre Belediyespor, Moldova temsilcisi Dor Chisina’yı 25-17, 25-10 ve 25-9’luk setlerle 3-0 mağlup etti ve Balkan Kupası’na galibiyetle başladı.

Karşılaşmayı Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

Balkan Kupası, yarın saat 13.00’te oynanacak Cizre Belediyespor – KV Peja (Kosova) karşılaşmasıyla sona erecek. Müsabakayı, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.



