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Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Altekma’yı 3-0 yendi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Cizre Belediyespor: 3 - Altekma: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Altekma’yı 3-0 yendi. 

Salon: Şırnak

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, Emin Gök, (Caner Ekrem Çiçekoğlu, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)

Altekma: Enes Atlı, Hüseyin Şahin, Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Oğuzhan Tarakçı, Yunus Emre Tayaz, (Metin Ertuğrul Gazi, Mehmet Özbek, Cafer Kırtık, Kerem Yaman, Halil Dolaşık, Amirosseın Garkoroudi Khani)

Setler: 25- 15, 25-19, 25-20

Süre: 65 dakika (21, 25, 19) 

İHA

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