Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Türkiye Erkler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, grubunda lider olan Ziraat Bankası voleybol takımı ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor salonunda karşı karşıya geldi. Maç öncesi Cizre Belediyesi spor heyeti, Ziraat Bankası ekibini çiçeklerle karşıladı.

Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı, konuk ettiği güçlü rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Dostluk havasında geçen karşılaşma sonunda her iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek kalan maçlar için başarılar diledi,

Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Cizre Belediyesi kadın voleybol takımı Van deplasmanında Van Büyükşehir Belediyesi gençlik spor kadın voleybol takımı ile karşı karşıya geldi. Kadın Voleybol takımı maçı 3-1 kazanarak grubunda liderliğini korudu.

İHA