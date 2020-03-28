Çizme'den Galatasaray için Balotelli iddiası!

İtalyan medyası, sezon sonunda Brescia’dan ayrılmaya karar veren Mario Balotelli’nin Galatasaray’la temasta olduğunu, Sarı-Kırmızılılar’ın ikinci forvet olarak bu transferi yapmak istediğini öne sürdü.

28 Mart 2020, Cumartesi 09:16 Son Güncelleme:
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Çizme'den Galatasaray için Balotelli iddiası!

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor, Galatasaray da bu hastalığın pençesinde, ligler ertelendi, ancak tüm planlar her şey kaldığı yerden devam edecekmiş gibi yapılmaya devam ediyor. Transfer çalışmaları da bu planlara dahil. İtalyan gazetesi Corriere Della Sera, Galatasaray’ın yeni sezon planlamaları doğrultusunda Mario Balotelli ile temas kurduğunu yazdı.

Haberde Sarı- Kırmızılılar’ın, Falcao’nun yanına veya arkasına ikinci forvet olarak İtalyan golcüyü düşündüğü belirtildi. Kulübü Brescia ile 2022 yılına kadar kontratı bulunmasına rağmen, 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesini fesh ederek boşa çıkacağı kaydedildi. Mario Balotelli bu sezon İtalya Serie A’da 19 maça çıkarken, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

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