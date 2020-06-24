Çizme’de övgüler Çalhanoğlu’na

İtalyan basını, Milan’ın deplasmanda Lecce’yi 4-1 yendiği maçtaki performansından dolayı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’na hem en yüksek puanı verdi hem de övgüler yağdırdı. Karşılaşmada 2 asist yapan Hakan’a, Corriere dello Sport gazetesi, 7,5 puan verdi ve sahanın en iyisi olarak onu gösterdi. Gazetenin yorumunda, “Muhteşem test. 4 golde de katkısı var. 2’sinde doğrudan asisti yaptı. Lecce’nin soldan merkeze kadar yarısını altüst etti. Milan’ın Avrupa’ya gitmesi için kilit oyuncu” ifadeleri kullanıldı.

La Gazzetta dello Sport da yıldız oyuncunun takım içinde liderliğini pekiştirdiğini belirtirken, Hakan’ı 8 ile en yüksek puana layık gördü.