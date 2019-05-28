İtalyan Spor Yazarları Derneği ödülleri Roma’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Geleneksel olarak her yıl İtalya Birinci Ligi (Serie A)'nın sona ermesiyle gerçekleşen ödül töreni Roma'daki Circolo Canottieri Aniene Kulübü'nde düzenlendi. Bu yıl da törene İtalyan sporunun önde gelen isimleri katıldı.

Ligte kötü sezon geçiren ama İtalya kupasını müzesine 7 kez götürmeyi başaran Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, kulübün başkanı Claudio Lotito,büyük umitlerle transfer edilen ancak başarısız olan Olsen'in yerine bir süre Roma kalesini başarılı bir şekilde koruyan Antonio Mirante, İtalya Milli Takım'ınnın başarılı teknik direktör Roberto Mancini gibi bir cok isim yer aldı.

İtalyan Spor Yazarları Derneği (USSI) Roma Şubesi, 2018-2019 sezonunda başarı gösteren sporculara verilen ödül töreninde İtalya Milli Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago'da hazır bulundu.

Uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk gazeteci Dündar Keşaplı'nın yönetim kurulu üyesi ve uluslararası ilişkiler sorumlusu olduğu USSI Roma'nın sezon sonu ödül töreni gerçekleşti.