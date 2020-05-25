Çivit Otu, acı tadı olan ancak güzel kokuya sahip faydalı bitkiler gurubunda yer alıyor. Verimli bitkiler gurubunda yer alan Çivit Otu, birden çok kez ekilebiliyor. Dağ bitkisi özellikleri taşıyan Çivit Otu, sağlık için çok önemli maddelere sahiptir.

Çivit otu nedir?

Turpgiller familyasına ait olan Çivit Otu, halk içerisinde genellikle 'Çivit Mavisi' olarak biliniyor. Dağ bitkisi olan Çivit Otunun ana vatanı, Avrupa, Batı Asya, Avrasya ve Batı Kafkasya'dır. Biber kadar büyük meyveleri bulunan Çivit Otunun, yaprakları zeytin yapraklarına benziyor.

Çekirdeği, yaprakları ve çiçeği insan sağlığına oldukça faydalıdır. Saç ve cilt bakımından başlayıp, toksinleri vücuttan dışarıya atmaya kadar çok sayıda artıları bulunuyor. Çivit Otu kullanımında, uzmanlardan yardım alınması gerekiyor.

Çivit otunun faydaları nelerdir?

Her bitkinin olduğu gibi Çivit Otunun da kendisine has özellikleri ve faydaları bulunur. Faydaları geniş kapsamlı olan Çivit Otunun kullanımı tıbbın babası Hipokrates tarafından kullanılmıştır.

Çivit Otu içerisindeki maddeler sayesinde, vücutta oluşmuş yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlayabilir.

Vücudun herhangi bir tarafından iltihaplanma varsa Çivit Otu kullanılarak iltihap kurutulabilir. İltihap Kurutucu özelliğiyle geçmişten bu yana kullanılıyor.

Çivit Otunun önemli bir faydası da kansere karşı koruyucu nitelikte olmasıdır. Kanserli hücrelerin vücuttan atılmasını sağlayarak, yayılım hızını düşürücü etki yapabilir.

Bağışıklık sisteminin dışarıdan gelen etkilere karşı kuvvetli olmasına imkan sağlar. Yaşam kalitesinin çok önemli ölçülerde arttırıcıdır.

Çivit Otu ciltte meydana gelmiş lekelerin tedavi edilmesinde de kullanımlar arasında bulunur. Çivit Otu kullanarak, cildinizdeki sivilcelerden, egzama sorunlarından kurtulmanız mümkün olabiliyor.

Çivit Otu saç dökülmelerine karşı etkili olabiliyor. Düzenli kullanımında, saçlardaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar, hasta hücrelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Çivit Otunun kabakulak rahatsızlığına karşı etkili olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Çivit Otu, sıklıkla yaşanan ishal sorunlarında faydalı olabiliyor. Çocuklarda ishal sorunlarında kullanılmadan önce uzmanlara mutlaka danışılmalıdır.

Çivit Otunun diğer faydası, boğaz ağrılarına karşı iyi gelmesidir. Çivit Otu, boğazdaki tahriş ve kaşıntıları içeriğindeki maddeler sayesinde önleyebiliyor.

Grip sorununa karşı bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca gripten meydana gelebilecek nefes darlığı, bronş sorunlarına karşı koruma görevi görebiliyor.

Çivit otu ne işe yarar?

Çivit Otunun ne işe yaradığı konusunda birçok konu merak ediliyor. Faydalarının neler olduğunu yukarıda inceleyebilirsiniz. Çivit Otu insan hayatını kolaylaştıran önemli bir bitkidir.

Zehirli maddeleri öteler

Çivit Otunun önemli yararları arasında, vücut içerisindeki yardımcı maddelerin dışarıya atılması bulunuyor. Vücuda mikrop ve virüslerin girmesini engelleyici özellikleri bulunuyor.

Kanseri engelleyebilir

Çivit Otunun işe yaradığı bir değer insana yarar sağlayan durum, kanseri engelleyici özelliğinin bulunmasıdır. Geçmiş yüzyıllarda bu amaçla kullanıldığı söylenebilir.

Çivit otu ne için kullanılır?

Çivit Otunun hangi amaçla kullanıldığına dair birçok söylem bulunur. Uzmanlara göre Çivit Otu, sağlık açısında yüzlerce faydaya sahiptir. Görünmez pek çok hastalığı önleyicidir. Rahatlatıcı etkileri bulunur. Bunun yanında kullanım alanları oldukça geniştir.

Saç boyasında kullanılır

Çivit Otu, saç kınasıyla karıştırıldığında, ortaya apayrı bir renk çıkarabiliyor. Bu renk birçok insanın beğenisini kazanmıştır. Kısacası Çivit Otu saçın boyanması için kullanılabilen doğal bitkidir.

Kızamık oluşumunu engellemek için kullanılabilir

Çivit Otu tıbbın babası tarafından, farklı nedenlerde ortaya çıkan hastalıklar için kullanılmıştır. Onlarca faydasından birisi de kızamık oluşumuna karşı engelleyici olabilmesidir. Çivit Otunun bu konuda etkileri araştırılmaya devam ediliyor.

Çivit otu nasıl tüketilir?

Çivit Otu farklı şekilde kullanılabilen bitki türüdür. Kurutulduktan sonra çay haline getirilerek kullanılabilir. Çay formunda kullanabilmek için kaynamış suyun içerisine bir tutam Çivit Otu koymanız ve 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

Çivit Otunu kınayla karıştırarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Yine yaptığınız Çivit Otu çayını soğuttuktan sonra saçlarınıza ve cildinize uygulayabilirsiniz. Cilt lekelerini gidermesi için günde 2 kez uygulamanız yeterli olur. Kullanımının dozajının nasıl olacağı konusunda uzmanlara danışabilirsiniz.