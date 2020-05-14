City gibisi yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin sahipliğini yapan ‘City Football Group’ gücüne güç katmaya devam ediyor.

Daha önce 8 futbol takımını satın alan şirket, bünyesine yeni bir kulüp daha ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı olan şirket, Belçika 2. Lig ekiplerinden Lommen’in çoğunluk hisselerini aldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Lommel, Şeyh Mansour önderliğindeki grubun bünyesinin içine dahil olan 9. kulüp olarak kayıtlara geçti. 9farklı ülke City Football Group, 2014 yılında kuruldu. Ayrıca bu süre içerisinde satın alınan takımların tamamının farklı ülkelere mensup olması da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan şirketin senelik olarak 584.5 milyon Pound (5 milyar TL) net geliri ve bin 47 çalışanı bulunuyor.