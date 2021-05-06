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Cittadella oyuncusu Christian D'Urso kulüp çalışanının ölümüne sebep oldu

İtalya'da akıllara durgunluk veren bir kaza ve ölüm olayı yaşandı. 23 yaşındaki futbolcu Christian D’Urso, bir kulüp çalışanına arabayla çarparak ölümüne sebep oldu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 23:03 Son Güncelleme:
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Cittadella oyuncusu Christian D'Urso kulüp çalışanının ölümüne sebep oldu

İtalya Serie B takımlarından Cittadella'nın orta saha oyuncusu Christian D’Urso'nun antrenman öncesi arabasıyla, bisiklete binmekte olan Lino Simonetto adlı kulüp çalışanına çarptığı ve Simonetto'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın 23 Nisan'da yaşandığı ve 77 yaşındaki kulüp çalışanının 6 günlük kritik sürecin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Cittadella kulübü, çalışanının hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınlarken, futbolcu Christian D'Urso'dan ise bahsetmedi. İtalyan polisinin konuyla ilgili "kaza ile adam öldürme suçuyla" soruşturma başlattığı belirtildi.


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