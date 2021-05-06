İtalya Serie B takımlarından Cittadella'nın orta saha oyuncusu Christian D’Urso'nun antrenman öncesi arabasıyla, bisiklete binmekte olan Lino Simonetto adlı kulüp çalışanına çarptığı ve Simonetto'nun hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın 23 Nisan'da yaşandığı ve 77 yaşındaki kulüp çalışanının 6 günlük kritik sürecin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Cittadella kulübü, çalışanının hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir başsağlığı mesajı yayınlarken, futbolcu Christian D'Urso'dan ise bahsetmedi. İtalyan polisinin konuyla ilgili "kaza ile adam öldürme suçuyla" soruşturma başlattığı belirtildi.











