Attığı 7 golle Süper Lig’de ikinci yarının en skorer futbolcusu olan Papiss Cisse, Alanyaspor’a tam 12 puan kazandırdı. Cisse’nin ikinci devrede gol attığı 4 maçı da kazanan Güney ekibi, bu sayede ateş hattından uzaklaştı.

33 yaşındaki Senegalli futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın’ın sisteminde de önemli bir yeri var. Genç hoca tecrübeli forvet için daha önce, “Kariyerinin hakkını fazlasıyla veriyor. Onun performansı, takım için belirleyici oluyor” demişti. Cisse’nin toplamda ise çıktığı 19 maçta 12 golü var.