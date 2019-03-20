Ciritte Türkiye Şampiyonu Şengel Atlıspor oldu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit 1.Ligi’nde 2018-2019 sezonu Finalleri Ankara’da yapıldı.

Başkentteki Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu’nda 16 Mart 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen 3.lük ve 4.lük müsabakasında Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Gençbozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübünü 42,5’a 5’lik skorla mağlup etti.

Pazar günü yapılan Türkiye Atlı Cirit 1. Ligi final müsabakasında Erzurum Şengel Atlı Spor ile Erzurum Akıncılar Atlı Spor karşı karşıya geldi. Üç yıldır final oynayan ve finallerde kaybeden takım olarak dikkatleri üzerine çeken Şengel Atlı Spor, bu kez işi sıkı tuttu. Kulüp Başkanı Ali Aksakallı nezaretindeki Mavi-beyazlı ciritçiler, final maçında son şampiyon Akıncılar Atlı Spor’u yendi. Erzurum Şengel, rakibi Erzurum Akıncılar’ı 49’a +6,5’luk skorla mağlup etti ve şampiyon oldu.

TAŞKESENLİGİL’İ ZİYARET ETTİLER

Ciritte Türkiye Şampiyonu olan Şengel Atlıspor Kulübü yöneticileri ve sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ettiler. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban da hazır bulunduğu ziyarette şampiyon takımı tebrik eden Taşkesenligil, ciritçilere çeşitli hediyeler verdi.

Taşkesenligil, finalde iki Erzurum takımının karşılaşmasının gurur vesilesi olduğunu ve şampiyonluk kupasının Erzurum’a gelmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Erzurum Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ise Finalde iki Erzurum takımının Başkent Ankara’da karşılaşmasının Erzurumlu spor severlerin göğsünü kabarttığını belirten Çoban, “Şengel Atlı Spor Türkiye Şampiyonluğu kupasını havaya kaldırırken, Akıncılar Atlı Spor, ikinci oldu. Böylece hem şampiyonluk hem de ikincilik kupası Erzurum’a geldi” dedi.

BU GURUR ERZURUM’UN

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun düzenlediği Atlı Cirit 1. Lig Finallerinde şampiyon oldukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Şengel Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Aksakallı, “Üç yıldır üst üste finallere çıkıyorduk, kıl payı şampiyonluğu kaybediyorduk. Ama bu kez Rabbim şampiyonluğu bize nasip etti. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Atlarımızın da finalde gününde olması bize şampiyonluk kupasını getirdi. Bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e de teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette şube müdürleri Nurullah Hükkamlı ve Letif Arslan da hazır bulundu.