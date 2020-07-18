İnsanlarda özellikle beslenme düzeninden dolayı Çünkü eksikliği de sağlık soruları daha biri olarak uzun yıllardır insan sağlığını tehdit etmektedir yaşam kalitesini bozan çinko eksikliği tedavisi için Birçok araştırma ve tedavi yöntemi mevcuttur. Çinko eksikliği tedavisi için birçok besin bulunmaktadır. Böylece çinko eksikliği yaşayan kişilerde bu besinlerin tüketilerek çinko değerinin yükseltilmesi sağlanabilir.

Çinko eksikliği nedir?

Çinko eksikliği insan vücudundaki hücrelerin büyüyerek çoğalabilmesi açısından lazım olan en önemli maddedir. Çinko eksikliği vücuda lazım olan çinkonun bulunmaması durumudur. Özellikle enfeksiyonların önüne geçen çinko eksikleri giderilmesi gerekmektedir. Çinko eksikliği hormonların faaliyetlerini bozulma meydana gelmesine neden olan bir durumdur.

Çinkonun vücuttaki en önemli görevi vücutta meydana gelen enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görmesidir. Bu sebeple vücuttaki çinko eksikliği olması bağışıklık sistemi için oldukça olumsuz bir durumdur. Çinko İnsan vücudunda yeterli düzeyde bulunmadığında bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve aynı zamanda hücrelerin düzgün bir şekilde bölünebilmesinin önüne geçmektedir. Sinir sistemi bozulmasına neden olan çinko eksikliği birçok insanda sıkça görülen bir eksikliktir.

Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?

Çinko eksikliği çok yaygın olarak görülen hastalıktır. Çinko eksikliğinden dolayı kişiler bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle sıkça hasta olarak enfeksiyon kapmaktadır. Çinko eksikliğinin olduğunu anlamak için ise bazı belirtileri görebilmek yeterlidir. Çinko eksikliği için belirtiler:

- Saç dökülmesi

- İştahsızlık

- Ciltte açık yaralar

- Ağızda uçuk çıkması

- Hızla zayıflama bu zayıflamanın açıklanmaması

- Büyüme geriliği

- Tırnaklarda beyaz leke

- Okul öncesi çocuklarda bulunan çinko eksikliğinde gelişme geriliği

- Kulak çınlaması

- Sık duyulan Kulak çınlaması

- İshal

- Sinirsel değişiklikler

- Vücutta uyuşukluk hali

- Hafıza bozuklukları

- Enfeksiyona karşı zayıf direnç

- Oku ve tat duygusunda bozulmalar

- Kemiklerde meydana gelen zayıflıklar

- Yaraların iyileşmesinde gecikme

- Deri problemleri

- Kısırlık

- Dişlerin matlaşması

- Hafıza bozuklukları gibi belirtiler çinko eksikliğini gösteren belirtilerdir.

Çinko eksikliği tedavisi nasıl yapılır?

Çinko eksikliği insan vücudunda birçok belirti ile baş göstererek yaşam kalitesini düşürme konusunda oldukça etkilidir. Bu sebeple çinko eksikliğinin tedavisi ciddi anlamda önemlidir. Çinko eksikliğinde kullanılacak en önemli tedavi yöntemi diyet değişiklikleridir. Uzun süreli olan bu tedavi yöntemi eksikliği için yenilecek yiyeceklerin diyet listesine dahil edilmesi ile oluşur.

Bunlar kırmızı et, küçükbaş hayvanlar, bazı tohumlar, yabani pirinç, istiridye gibi yiyecekler çinko takviyeleri ile çinko vitamin takviyesinde de bulunmaktadır. Çinko içeren ilaçların kullanılması da çinko eksikliğini giderici etkiye sahiptir. Ancak özellikle çinko açısından zengin gıdaların tüketilmesi çinko eksikliğini giderici en önemli etkendir.

Böylece çinko eksikliğinin giderilmesi için öncelikle uygulanacak diyetler ve çinko takviyeleri şeklinde çok etkili tedavisi yapılabilmektedir. Aksi takdirde yaşam kalitesini ciddi oranda düşürecek olan çinko eksikliği kişilerde ciddi anlamda sağlık problemlerine de neden olacaktır. Çinko eksikliğinin giderilmesi için öncelikle uzun vadede diyet uygulaması ve çinko desteği alınmalıdır.

Çinko eksikliği neye sebep olur?

Çinko eksikliği genelde beslenme bozukluklarına bağlı olarak gelişir. Böylece metabolizmanın bozulmasına neden olan çinko eksikliği sebebiyle vücutta bazı komplikasyonlar meydana gelir. Cinsel sorunlar saç dökülmesi ve bazı hastalıkları da meydana getiren çinko eksiklikleri İnsan vücudunda görme duyusunda özellikle çok etkilidir. Çinko eksikliği gözü koruyan pigmentlerin oluşumunu engeller. Bu da gözde pigmentlerin olmamasından dolayı makula yani sarı nokta hastalığına sebep olur. Çinko açısından zengin besinler tüketilerek hastalığın tedavi edilmesi mümkündür.

Cinsel isteksizlik ve kısırlaşma; çinko eksikliğinin sebep olduğu en önemli hastalıklardan biri de, cinsel isteksizlik ve kısırlaşma hastalığıdır. Çinko eksikliği cinsel yaşam düzeni için ayrıca önem taşır. Beslenme düzeni sağlanarak her zaman da egzersizler ile çinko eksikliği giderilir. Her zaman çinko eksikliği için ayrıca çinko desteği alınması gerekmektedir.

Dikkat dağınıklığı; çinko eksikliğinin neden olduğu durumlardan biri de dikkat dağınıklığıdır. Çinko beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Çinko eksikliğinde dikkat dağınıklığı oldukça fazla görülmektedir. Okul öncesi çocuklarda çinko eksikliği çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Aksi takdirde çocuklarda dikkat dağınıklığı, unutma, adaptasyon eksiklikleri sorunları görülmektedir. Bu durum da genel olarak çocuklarda ve daha sonra yetişkinlerde başarısızlığa da sebep olmaktadır.