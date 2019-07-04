FIVB Milletler Ligi’nde geçen sene, tarihinde ilk kez final oynama başarısı yakalayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha aynı başarıyı yakalama yolunda önemli bir galibiyet aldı. Çin’in ev sahipliği yaptığı final grubu ilk maçına çıkan Filenin Sultanları, ev sahibiyle karşılaştı.

Elemenin liderini yendik

Daha önce elemelerin 4. haftasında karşılaştığı Çin’e 3-0 yenilen Ay-Yıldızlı ekibimiz bu kez rakibine geçit vermedi. Kızlarımız 2- 0 öne geçtiği maçta 3. seti 25-22 kaybetse de 4. seti 25-22 kazanıp, sahadan 3-1’lik galip ayrıldı. Türkiye bu sonuçla gruptan ilk iki takım arasında yer alma şansını yükseltti. Bu arada Çin, 5 ayaktan oluşan ve 15 maçın oynandığı elemeleri 12 galibiyetle lider tamamlamıştı.

Şimdi sıra İtalya’da

Millilerimiz yarı final biletini kapmak için bugün de İtalya’yla karşılaşacak. Mücadele yine TSİ 14.30’da başlayıp, S Sport 2’den yayınlanacak. Filenin Sultanları bu maçı da alması halinde grup lideri olarak yarı finale çıkacak. Kaybetmesi durumunda ise yarın Çin ile İtalya arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek. Ay-Yıldızlılar eleme grubunda İtalya’ya 3-2 kaybetmişti.