Çin’de vaka yok!
Çin, çok yakında futbola geri dönecek. Bu doğrultuda 29 Temmuz’da başlayacak olan maçlar öncesinde futbolculara KOVID-19 testi yapıldı. Yaklaşık olarak bin 700 testin yapıldığı bilgisine ulaşılırken, pozitif vakaya ise rastlanmadığı belirtildi.
15 milyon insana bulaşan, 620 bin kişinin de ölümüne sebep açan koronavirüsün çıkış noktası konumundaki Çin, çok yakında futbola geri dönecek. Bu doğrultuda 29 Temmuz’da başlayacak olan maçlar öncesinde futbolculara KOVID-19 testi yapıldı. Yaklaşık olarak bin 700 testin yapıldığı bilgisine ulaşılırken, pozitif vakaya ise rastlanmadığı belirtildi.