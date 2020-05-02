Ölümlü Dünya filmiyle sinemaya komedi türünde farklı bir soluk getiren Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi üçlüsünün yeni filmi “Cinayet Süsü” 25 Ekim’de Türkiye’de, hemen arkasından Avrupa’da ve 2 Kasım’da Londra’da Lee Valley Odean sinemada vizyona girmişti. Polisiye komedi türündeki film usta oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Mert Denizmen,Feyyaz Yiğit ve Aycan Koptur gibi başarılı isimleri bir araya getiren filmin fragmanı bile izleyenleri kahkahaya boğmaya yetiyor. Cinayet Süsü, 2 Mayıs 2020 itibariyle ise Netflix'te yayınlandı. Filmin oyuncularından Feyyaz Yiğit, Cinayet Süsü'nün Netflix'te gösterime girdiğini duyurdu.





Cinayet Süsü nasıl ve nereden izlenir?

Ali Altay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Cinayet Süsü filmi Netflix'te izlenebiliyor. Dizi ve film izleme platformu dünyaca ünlü Netflix'in Mayıs ayındaki en dikkat çekici Türk filmlerinden birisi Cinayet Süsü oldu.

Cinayet Süsü Netflix var mı?

Cinayet Süsü filmini izlemek için öncelikli olarak Netflix'e belli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekmektedir. Netflix'e abone olduktan sonra Netflix'in resmi sitesinden ya da uygulamasından mobil olarak izleyebilirsiniz.

Cinayet Süsü konusu nedir?

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar.

Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

Cinayet Süsü oyuncuları kimler?

Uğur Yücel (Başkomiser Emin)

Binnur Kaya (Komiser Asuman)

Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)

Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)

Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)

Mehmet Özgür

Aycan Koptur