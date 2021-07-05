Çınar kardeşler, yelkende ilk olimpiyat madalyasını hedefliyor

Yelkende erkekler 470 sınıfında Türkiye’yi Tokyo Olimpiyatları’nda 4. kez temsil etmeye hazırlanan Çınar kardeşler, Japonya’dan madalya ile dönmek istiyor.

Olimpiyatlar öncesi hazırlık çalışmalarına Çeşme’de devam eden Deniz ve Ateş Çınar, AA muhabirine olimpiyat hedeflerini anlattılar.

Çeşme kampıyla Türkiye’deki çalışmaları tamamlayacaklarını, Tokyo Olimpiyatları için hazır olduklarını kaydeden Deniz Çınar, salgın nedeniyle zor geçen bir hazırlık döneminin sonuna geldiklerini aktardı.

Kovid-19 sürecinde özellikle ilk 6 aylık dönemde seyahat kısıtlamaları nedeniyle çok zorlandıklarını ifade eden Çınar, "Özellikle 2020’nin eylül-ekim aylarından sonra normalleştik diyebilirim. Özel izinle yurt dışına seyahatler başladı, antrenmanlar, yarışlar normale döndü. Onun haricinde 6 aylık dönemde evde kaldık. Salon antrenmanları yaptık." dedi.

Deniz, olimpiyat hedefleriyle ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"Hedef tabii ki madalya kazanmak. İlk 10’daki her sporcunun madalya şansı var. O yüzden o haftaya iyi başlangıç, iyi bir motivasyon, bence o bizi ileriye taşıyacak, etken olacaktır. O yüzden hedefimiz yüksek tabii ki."

Deniz Çınar, teknede abi-kardeş mücadele vermenin avantajlarını yaşadıklarını, birçok noktada işlerinin kolaylaştığını gördüklerini de dile getirdi.

"Madalya kazanmak istiyoruz"

Ateş Çınar da yurt dışı kamplarından sonra Çeşme’de çok güzel bir ortam yakaladıklarını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları için önlerinde kısa bir süre kaldığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Hedef madalya diyerek baskı oluşturmak istemiyoruz ama tüm hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. 5 yıl öncesinden bugünleri planlayarak hazırlanmaya çalıştık. Bütün kamp planlarımızı, programlarımızı, malzeme seçimlerimizi madalya kazanmak üzerine yaptık. Ülkemize yelkende olimpiyat madalyasını getirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Ateş, yelkende 8 sporcu ile olimpiyatlarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Biz ilk kez katıldığımız olimpiyatlara 2 kişi ile giderken şimdi 8 kişiye ulaşmak ve aramıza genç isimlerin katılması mutluluk verici. Gerek Spor Genel Müdürlüğü gerek sponsorlar yelken sporuna önemli destekler veriyorlar." dedi.

Fenerbahçe Kulübü sporcuları olduklarını hatırlatan Ataş, "Doğuş Grubu bize sponsor oldu, o yüzden çok şanslıydık. 3 olimpiyat tecrübemiz vardı, bu destek ve tecrübe birleşince başarının gelmemesi imkansız gibi bir şeydi." diye konuştu.

Deniz ve Ateş Çınar’ın antrenörleri Tayfun Erey de hazırlık dönemini çok verimli geçirdiklerini belirterek, Japonya’dan iyi sonuçla dönebileceklerini kaydetti.