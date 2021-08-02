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Çin, Tokyo 2020'de zirvedeki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 10. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı. Türkiye ise, kazandığı 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta kendisine yer buldu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 19:27 Son Güncelleme:
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Çin, Tokyo 2020'de zirvedeki yerini korudu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.

Tokyo 2020’de 10. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke             Altın  Gümüş  Bronz  Toplam

1. Çin            29   17   16   62

2. ABD            22   25   17   64

3. Japonya          17   6    10   33

4. Avustralya         14   4    15   33

5. Rusya Olimpiyat Komitesi  12   21   17   50

6. Büyük Britanya       11   12   12   35

7. Fransa           6    10   7    23

8. Almanya          6    6    11   23

9. Güney Kore         6    4    9    19

10. Hollanda         5    7    6    18

44. Türkiye          1    -    4    5

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