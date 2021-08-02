Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 10. günün ardından 29 altın, 17 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 62 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 22 altın, 25 gümüş ve 17 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 17 altın, 6 gümüş ve 10 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 4 bronz madalyayla genel sıralamada 44. basamakta yer buldu.

Tokyo 2020’de 10. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Çin 29 17 16 62

2. ABD 22 25 17 64

3. Japonya 17 6 10 33

4. Avustralya 14 4 15 33

5. Rusya Olimpiyat Komitesi 12 21 17 50

6. Büyük Britanya 11 12 12 35

7. Fransa 6 10 7 23

8. Almanya 6 6 11 23

9. Güney Kore 6 4 9 19

10. Hollanda 5 7 6 18

44. Türkiye 1 - 4 5