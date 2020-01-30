SON DAKİKA | Çin Süper Ligi, Corona Virüsü nedeniyle ertelendi

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm duruma geçiren Corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Corona virüsü alarmı nedeniyle Çin Süper Ligi için erteleme kararı alındı.

Çin Futbol Federasyonu, Corona Virüsü salgını nedeniyle 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi ile birlikte tüm liglerin ertelendiğini açıkladı.

Talisca, Hulk, Oscar gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Çin Süper Ligi, normalde 22 Şubat'ta başlayacaktı. Ancak Corona virüsü sonrası yaşanan kaos futbolu da vurdu ve ligler ertelendi.



