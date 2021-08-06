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Çin Olimpiyatlar'da zirveyi bırakmıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 14. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Birer altın ve gümüşün yanı sıra 8 bronz madalyası bulunan Türkiye, günü 47. sırada bitirdi.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:31 Son Güncelleme:
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Çin Olimpiyatlar'da zirveyi bırakmıyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.


Oyunlarda 14. günün ardından 36 altın, 26 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplamda 79 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD 31 altın, 36 gümüş ve 31 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 24 altın, 11 gümüş ve 16 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karate ve güreşte olmak üzere bugün 3 madalya alan Türkiye madalya sayısını 10’a çıkardı. Birer altın ve gümüşün yanı sıra 8 bronz madalyası bulunan Türkiye, buna rağmen 43’üncülükten 47. sıraya geriledi.

Tokyo 2020’de 14. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke             Altın  Gümüş  Bronz  Toplam

1. Çin            36   26   17   79

2. ABD            31   36   31   98

3. Japonya          24   11   16   51

4. Büyük Britanya       18   20   20   58

5. Rusya Olimpiyat Komitesi  17   23   22   62

6. Avustralya         17   6    21   44

7. İtalya           10   10   18   38

8. Almanya          9    11   16   36

9. Hollanda          9    10   12   31

10. Fransa          7    11   9    27

47. Türkiye          1    1    8    10

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