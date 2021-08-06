Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.





Oyunlarda 14. günün ardından 36 altın, 26 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplamda 79 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD 31 altın, 36 gümüş ve 31 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 24 altın, 11 gümüş ve 16 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karate ve güreşte olmak üzere bugün 3 madalya alan Türkiye madalya sayısını 10’a çıkardı. Birer altın ve gümüşün yanı sıra 8 bronz madalyası bulunan Türkiye, buna rağmen 43’üncülükten 47. sıraya geriledi.

Tokyo 2020’de 14. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye’nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam

1. Çin 36 26 17 79

2. ABD 31 36 31 98

3. Japonya 24 11 16 51

4. Büyük Britanya 18 20 20 58

5. Rusya Olimpiyat Komitesi 17 23 22 62

6. Avustralya 17 6 21 44

7. İtalya 10 10 18 38

8. Almanya 9 11 16 36

9. Hollanda 9 10 12 31

10. Fransa 7 11 9 27

47. Türkiye 1 1 8 10